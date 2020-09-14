Нельзя отходить от дома дальше, чем на 500 метров: в Израиле снова вводят жесткий карантин

Правительство Израиля 13 сентября приняло решение ввести в стране режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса, передает The Jerusalem Post.

Решено ввести режим в действие 18 сентября в 14:00 по местному времени и продлится он до 9 октября. В данный период практически все школы закроют, а жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров.

Рестораны, развлекательные и торговые центры закроют. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.

В правительстве Израиля сообщили, что такие меры снизят нагрузку на клиники, где в последнее время поступает все больше пациентов с коронавирусом.

12 сентября Минздрав Израиля сообщил о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (513 человек). Всего от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек.