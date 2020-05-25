"Нервничают - отвыкли" В Харьковской области возобновил работу автомобильный транспорт

На Харьковщине сняли карантин с пригородных и междугородных пассажирских перевозок. 22 мая соответствующее решение было принято на областной комиссии. Работать транспорт будет при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

Александр за рулем автобуса 35 лет. Из-за карантина больше двух месяцев был без работы. В субботу впервые вышел на маршрут. За два дня заметил, что изменилось и количество пассажиров, и сама выручка. Наполнить автобус удается только в часы-пик.

Александр, водитель автобуса Харьков-Бабаи

Нервничают, отвыкли. Некоторые пешком ходят. Мало сейчас людей. Никого нет. Обычно, “сидячка” была. Садились вот полностью, а сейчас нету никого. И оттуда приехало 3 человека, привез к метро. И сюда - два. И проспект Гагарина весь пустой. Нету людей никого. Студентов нету. Школьников нету. Никого нету

Наталья сегодня впервые после смягчения карантина проехалась на автобусе. В город приехала с Безлюдовки и уже возвращается домой. Обходиться без транспорта было трудно, говорит женщина.

Наталья

Мне сегодня надо было в больницу, а своего транспорта нету. Конечно, хорошо, когда сел на пригородный и приехал в любое время. С пригорода очень тяжело, надо и в город выбраться, и скупится, потому что продукты есть, а так. И родные есть, в городе живут

Это автостанция номер три на Конном рынке. Вход в автобус возможен только при наличии надетой маски. Некоторые водители просят, чтобы пассажиры надевали еще и перчатки. Также люди должны придерживаться дистанции.

Леонид, водитель автобуса Харьков-Терновая

Пассажирам так и говорю. Пассажиры сами понимают, что не все автобусы ходили. Все понимают, все сочувствуют. Более дисциплинированные люди стали. Уже тише, не так ругаются. Маски обязательно. Даже заходят без масок, мы всегда говорим - одевайте маску, и одевают люди

Ольга купила билет в Безлюдовку. Возобновлению работы пригородного и междугородного транспорта радуется. Ведь два месяца не могла выехать за город.

Ольга

Очень хорошо. Очень. Замечательно. Поэтому, вообще доехать нечем. А сейчас можно хоть поехать, хоть поубирать. Скоро Троица, надо, чтоб было чистенько. Я дома была, я никуда не ходила. Ну, в магазин только, а так я никуда не ездила. Пустили автобусы - это очень хорошо. И надо на кладбище съездить

В частности, говорят, за время карантина не могли добраться до огородов и дачных участков за городом. Два месяца не видел своей дачи и Владимир. Человек предполагает, что сегодня придется изрядно потрудиться - выполоть траву и подсадить овощи.

Владимир

Хочу в Терновую поехать. У меня там садоводческое товарищество. Участок - шесть соток

Анна

Сидели дома. Нет, мы никак не добирались, по-местному в магазин ходили. Это первый раз, я сегодня выбралась в город. Потому что надо коммунальные оплатить

Вместе с этим, ждать отдельные маршруты на остановках нужно будет дольше. Ведь некоторые рейсы, несмотря на низкий пассажиропоток, на время карантина отменили. Поэтому пассажирские перевозки пока работают не в полном объеме.