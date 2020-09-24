Новострой или ремонт? Харьковский бизнесмен жалуется на строительство в центре города

Это - внутренний двор торговых помещений на улице Суздальские ряды, где с давних времен коммерсанты хранили свой товар.

Бизнесмен Владимир Власов - один из владельцев киосков, которые здесь стояли еще со времен СССР. Несмотря на то, что предприниматели владели этими контейнерами давно, упорядочить их расположение во дворе в мэрии не доходили руки.

А недавно часть бизнесменов и вообще получили предписания о сносе киосков, после чего их имущество вывезли в неизвестном направлении.

Но если бы этим все закончилось, то можно было бы сказать, что муниципальные власти просто наводят ультимативный порядок.

Но, как оказалось, говорит Власов, это просто расчищалась земля.

Владимир Власов, предприниматель

Да, демонтировали, и тут же, на следующий день начался самострой. Да какой! Два, а может и три этажа, без документов, без проекта документации. Под этим самостроем проходят коммуникации, в том числе высоковольтные линии.

По данным Владимира Власова, владелец самостроя - его конкурент, основатель фирмы "Миурия" Валерий Шишко. Но тот заверил по телефону Новости АТН, что имеет на здание все документы, и это не новострой. Работы, которые идут - это просто ремонт крыши, а его оппонент безосновательно жалуется на него во все инстанции.

Именно эти инстанции и должны были бы поставить точку в споре. Ведь Владимир Власов с требованием восстановить законность обратился в прокуратуру, полицию и горсовет, но везде получил отписки. Говорит, создается впечатление, что харьковские органы контроля действуют по формуле Муссолнини: своим все, врагам - закон. Но не желают останавливать сомнительное строительство.

Владимир Власов, предприниматель

Мои заявления, которые поступили в Департамент архитектуры, по земле, по контролю, переданы, получаю отписки: да, были, да, видели, да, самострой, никаких документов на это сооружение нет. Но сами никаких мер по прекращению самостроя и по демонтажу не предпринимают. Скорее, саботируют.

В полиции сообщили, что действительно заявление о сомнительном строительстве получили, но в Реестр еще не внесли, проверкой занимается участковый.

А вот в горсовете пока ситуацию никак не прокомментировали, а на официальный запрос еще не ответили.