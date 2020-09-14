Обучение во время пандемии: в харьковских школах дезинфицируют помещения

Обязательная дезинфекция помещений проводится с 12 сентября во всех школах города Харькова.

Как сообщили в Департаменте образования, дезинфекцию проводят специалисты общественной организации «ЗооКонтроль». Обрабатывают помещения с помощью генератора горячего тумана, который заряжается дезинфицирующим средством «Бланидаз-актив» в концентрации, безопасной для людей. Дезинфицирующий раствор под высоким давлением попадает в каждую щель, и через полчаса после обработки помещение становится стерильно чистым.

Отметим, что в августе на сессии городского совета были выделены средства на приобретение в школы бесконтактных термометров, дезинфицирующих растворов и средств индивидуальной защиты для участников образовательного процесса. Перед началом нового учебного года учебные заведения получили 1 млн масок. Это был третий транш по обеспечению жителей города бесплатными масками, первые два осуществили весной.