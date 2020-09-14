Обучение во время пандемии: в харьковских школах дезинфицируют помещения

14 сентября 2020 г. 12:36
1 просмотр

Обязательная дезинфекция помещений проводится с 12 сентября во всех школах города Харькова.

Как сообщили в Департаменте образования, дезинфекцию проводят специалисты общественной организации «ЗооКонтроль». Обрабатывают помещения с помощью генератора горячего тумана, который заряжается дезинфицирующим средством «Бланидаз-актив» в концентрации, безопасной для людей. Дезинфицирующий раствор под высоким давлением попадает в каждую щель, и через полчаса после обработки помещение становится стерильно чистым.

Отметим, что в августе на сессии городского совета были выделены средства на приобретение в школы бесконтактных термометров, дезинфицирующих растворов и средств индивидуальной защиты для участников образовательного процесса. Перед началом нового учебного года учебные заведения получили 1 млн масок. Это был третий транш по обеспечению жителей города бесплатными масками, первые два осуществили весной.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53