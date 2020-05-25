Очередное повышение: "Харьковводоканал" планирует увеличить расценки на холодную воду и канализацию

Около полусотни гривен в месяц за воду из терминала и определенная сумма за холодную воду по платежке от “Харьковводоканала” И хотя пенсия мизерная, говорит пенсионерка Валентина, пить воду из крана для экономии не собирается.

Валентина, пенсионерка

Хлорка сплошная. Ни могу ни чай, ни кофе - ничего. Хлорка, хлорка, хлорка. Я вот приехала в 2005 году, соседка говорит - воду покупаем. Я говорю, как воду покупаем?. Я так удивилась. А оказывается, да. Говорит - ну попробуй. Я попила кофе и вылила

КП "Харьковводоканал" планирует со следующего года на 20 процентов увеличить стоимость тарифов на холодную воду и канализацию. По данным официального сайта КП тариф по централизованному водоснабжению для населения вырастет чуть более чем на 22 процента. Конечная сумма составит около 19 гривен за один кубический метр. Тариф на канализацию для населения вырастет тоже почти 20%. Поэтому, платить за один кубический метр нужно будет 11 гривен.

Очень плохо. Я, например, я на пенсии - я не выживаю. Если, а ну-ка 800 заплати за воду, с моей 2 тысячи пенсии. А чем жить? Если пошла в магазин - 150-200, а чем жить

Люди говорят, что к постоянному повышению стоимости тарифов на коммунальные услуги в определенной степени уже привыкли. Однако, когда этот вопрос ставится во время карантина у многих опускаются руки. А труднее всех в этой ситуации пенсионерам.

Оксана

Плохо, конечно. Кому-то это нравится? Нам - нет, а пенсионерам как? Не думает об этом наше правительство

У нас ведь не миллионные пенсии, естественно коммунальные услуги забирают у нас большую часть нашей пенсии. Это для того, чтоб у нас не было долгов. И это при том, что мы вдвоем живем с мужем. Нас два пенсионера. А как один пенсионер остается, я не знаю как они выкручиваются

Любовь, пенсионерка

У меня минимальная пенсия, я отрицательно отношусь. Я не знаю, что делать буду. Ну, пока муж работает. А так ...

Такой рост тарифа в “Водоканале” аргументируют ростом зарплаты сотрудникам, а также увеличением расходов на электроэнергию и о объема водоснабжения. Горожане говорят, платя больше, хотели получать бы лучшее качество услуги.

Анна, пенсионерка

Мы не готовим. Мы все покупаем. И за ту воду платим, и 200 гривен получается берем с бочки. Эту невозможно воду пить. Не хотелось бы, чтоб все повышалось. Но кто нас слушает, кто нас послушает

Зинаида, пенсионерка

Качество вообще-то неплохое, вода чистая, но мы не пользуемся в еду. Мы только покупаем. Оставляет желать лучшего. Ну, конечно, для питья она не годится и для приготовления пищи

Обсуждение по росту тарифа должно произойти уже завтра. Из-за режима карантина оно будет проходить в онлайн-режиме.