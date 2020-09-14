Школам Харьковщины передали 18 новых автобусов

Районы и ОТГ области получили 18 новых школьных автобусов. Транспорт приобретен за средства государственного и местных бюджетов. В ближайшее время будет закуплено еще два автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Ключи от новых автобусов передали руководителям отделов образования РГА и объединенных громад региона 14 сентября на площади Свободы в Харькове.

«18 автобусов были приобретены на средства государственной субвенции в софинансировании с местными бюджетами. Мы охотно передаем эти новые комфортабельные автобусы, которые будут перевозить детей и учителей. Хочу добавить, что на сэкономленные средства в ближайшее время мы еще приобретем два автобуса, то есть общее количество их будет 20. Кроме этого, за счет депутатского соцэконома приобретен автобус, который останется в городе Харькове - для детей с особым статусом», - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Он отметил, что новые автобусы обеспечены всем необходимым для перевозки детей, в частности, предусмотрены места для учащихся с особыми потребностями. По словам Алексея Кучера, новые транспортные средства в первую очередь получили те районы и громады, которые в этом больше нуждались.

«Учитывалась и удаленность населенных пунктов, и количество детей, которых необходимо перевозить», - уточнил руководитель области.

Так, один из новых школьных автобусов теперь будет обеспечивать доставку в опорные школы учеников из отдаленных сел Шийковка и Чернещина в Боровском районе. По словам главы Боровского района Андрея Беседина, ранее на этом маршруте работала старенькая «ГАЗель», в которой не хватало места для всех пассажиров. Также сократится и время доставки школьников в учебное заведение - вместо 1,5 часа новый транспорт доставит учеников на место за 40 минут.

В Золочевской громаде на школьных маршрутах уже задействованы 17 автобусов, но из-за большой удаленности учебных заведений такого количества транспорта все равно не хватало. Как отметила начальник отдела образования молодежи и спорта Золочевского поселкового совета Валентина Наговицына, два новых автобуса будут закреплены за двумя опорными учреждениями и обеспечат подвоз около 300 детей.

«Мы получаем два новых школьных автобуса, которые очень нужны для перевозки учеников. Вообще мы стараемся обновлять парк ежегодно. Будут хорошие дороги и новые автобусы - наши детки будут чувствовать себя комфортно», - сказал глава Золочевского поселкового ОТГ Леонид Канивец.