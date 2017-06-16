В Харькове может появиться фабрика 3D-принтеров

16 июня 2017 г. 17:05
Автор: Наталь Белокудря
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Или мы можем печатать спинера - на пике моды. Есть много интересных моделей, вот Т-800, который помог получить мне зачет в этом году. Каким образом? Я пришел, его все бояться. Но зачет у меня. Шутка конечно!

Студент третьего курса университета "ХАИ" Юрий Власов показывает модели, напечатанные 3D- принтером, который он и еще четверо ребят создали собственными руками. На все подготовительные работы пошел год. Студенты рассказывают, решили создать такой принтер, который бы устраивал их по качеству печати, и выдавал точный результат не хуже оригинала. Свое детище компьютерщики оснастили  модными девайсами, например, дать задание принтеру можно через телефон.

Юрий Власов, разработчик дельта 3D-принтера

Вы подключитесь к своей домашней вай-фай сети, там где есть принтер, зайдете на сайт- скажете печать, вы попадаете в меню печати, здесь вы видите файлы , модели, и выбираете модель

Дмитрий Ревенко, разработчик дельта 3D-принтера

Сейчас идет печать простейшей три де модели, во время защиты мы их много напечатали. Печатается очень быстро 20 минут, при этом она твердая, и надежная, можете посмотреть

Дмитрий Ревенко выпускник кафедры компьютерных систем и сетей университета ХАИ Именно ему пришла идея создать  своими силами 3Д принтер. Он даже магистерскую работу этому посвятил. Парень уверен за такой техникой будущее, и  в Харькове может появиться 3D фабрика:

Дмитрий Ревенко, выпускник ХНАУ им. Жуковского

Наша система может интегрироваться в большую, как 3D фабрики. То есть множество таких принтеров распределяют очередь печати между собой и можно большое количество моделей печатать серией без участия человека в плане распределения этих задач

Вячеслав Харкченко, зав. кафедрой компьютерных систем и сетей ХНАУ

Это нельзя сказать, что седлано чето впервые, но сей час идет гонка в области 3д технологий и я думаю, что с этим решением, ребята вполне конкуренты и я думаю, что у них впереди очень хорошее будущее.

Ребята планируют первый экземпляр 3Д принтера продать, а на вырученные средства создать еще две абсолютно новых модели, но уже специальные принтеры для стоматологов и ювелиров.

 

Видео: 

В Харькове может появиться фабрика 3D-принтеров - 16.06.2017

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