В Харькове прошли учения танкистов

Курсанты Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" провели учения.

Четвертокурсники усовершенствовали навыки по техническому обслуживанию боевых машин.

Будущие офицеры отработали применение приборов и силовых установок Т-64Б, БМП-2, БМП-1 и БТР-80, а также ликвидировали условные неисправности в работе электрических систем бронетехники.