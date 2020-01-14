В Харькове прошли учения танкистов

14 января 2020 г. 15:35
Источник: Армия Inform
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Курсанты Военного института танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" провели учения. 

Четвертокурсники усовершенствовали навыки по техническому обслуживанию боевых машин.

Будущие офицеры отработали применение приборов и силовых установок Т-64Б, БМП-2, БМП-1 и БТР-80, а также ликвидировали условные неисправности в работе электрических систем бронетехники.

"Ремонта элементов вооружения Т-64Б и БМП-2 - основных образцов бронемашин, имеющихся на вооружении украинской армии, - уделили особое внимание. Все происходило в условиях, максимально приближенные к реальным боевым действиям. Подобная практика добавляет будущим военным специалистам уверенности в своих действиях и улучшает их профессиональные умения, - подытожил начальник военного института полковник Александр Серпухов.

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