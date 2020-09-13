В Минздраве возмущены массовым празднованием Дня города в Днепре

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал городские власти Днепра из-за концерта, организованного ко Дню города 12 сентября.

По его мнению, День города отмечали без соблюдения карантинных ограничений, что может повлечь вспышки коронавируса в регионе.

На брифинге в воскресенье, 13 сентября, Степанов отметил, что на празднование повлияли политические процессы, которые сейчас идут в стране.

"Когда я утром сегодня увидел фотографии с празднования дня города Днепра, на котором собрались тысячи людей, пожалуй, десятки тысяч людей, то у меня вопрос к власти: я знаю, что вы осознаете, что такое COVID-19, и какие риски несет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, которые сейчас идут по всей стране. Но так сознательно проводить концерты, несмотря на то, что они запрещены в стране...", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что даже несколько зараженных коронавирусом на концерте способны инфицировать сотни людей, в количество мест в больницах и врачей имеет предел.

Как сообщалось, за сутки в Украине выявили почти 2,5 тысячи новых случаев COVID-19. При этом выздоровели за сутки 547 украинцев, скончались 30 заболевших.