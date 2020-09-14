В Украине лабораторно подтвердили еще 2462 случая COVID-19

14 сентября 2020 г. 10:11
Источник: РБК-Украина
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По состоянию на 14 сентября в Украине выявили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 2462 человека. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране подтвердили 156 797 случаев коронавируса, 3211 смертей, 69 543 выздоровления.

В частности, за минувшие сутки умерли 33 человека, а также 650 выздоровели.

Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).

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