В Украине лабораторно подтвердили еще 2462 случая COVID-19

По состоянию на 14 сентября в Украине выявили небольшой спад числа новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 2462 человека. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране подтвердили 156 797 случаев коронавируса, 3211 смертей, 69 543 выздоровления.

В частности, за минувшие сутки умерли 33 человека, а также 650 выздоровели.

Больше всего заражений в Тернопольской области (+352), Харьковской области (+269), Одесской области (+205), Киеве (+168), Львовской области (+143).