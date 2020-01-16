В Украине отмечают День памяти киборгов, которые защищали донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

День памяти отмечают 16 января. Киборги защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года - 242 дня. В результате обстрелов боевиков там погибли около 200 украинских военных, еще полтысячи получили ранения.

Донецкий аэропорт боевики обстреляли из "Градов", минометов и танков, также там работали вражеские снайперы.

Украинских военных называли киборгами сами же боевики, ведь те так долго обороняли аэропорт в нечеловеческих условиях.

Ранее сообщалось, в Украине создали фильм "Киборги", который побил рекорд по количеству кассовых сборов и зрителей за весь период независимости Украины.