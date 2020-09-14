В Великом Бурлуке коронавирусом заболел глава поселкового совета

Председатель Великобурлукского поселкового совета и двое его сотрудников заболели коронавирусом. Об этом пишет «Суспільне» со ссылкой на председателя Великобурлукской райгосадминистрации Василия Сорокина.

"Подтвержденный тест у головы был в пятницу, а у двух работников - сегодня", - отметил Сорокин.

По его словам, болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме, они лечатся дома. По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 14 сентября в районе всего зафиксировали 135 случаев коронавируса, из них 14 - за минувшие сутки.

Напомним, согласно новому карантинному зонированию, которое вступило в силу сегодня, Великобурлукский район остается в "красной" зоне.