Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры

14 сентября 2020 г. 13:11
Источник: РБК-Украина
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Офис генерального прокурора сообщил о назначении новых прокуроров семи областей. В частности, генпрокурор Ирина Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Новым руководителем Житомирской областной прокуратуры стал Александр Билошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.

Также руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прыбигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области Виктора Приходько.

В ОГУ отметили, что прокуроры успешно прошли оценивание по критериям профессиональной компетентности, этики и добропорядочности.

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