Вход по спискам. Почему журналисты нескольких медиа-ресурсов не попали на сессию горсовета?

Вопрос о свободном доступе в Харьковский городской совет активистами и журналистами поднимался неоднократно начиная с 2006 года. Одна из самых скандальных ситуаций возникла в 2007-м, когда журналистку издания «Коммерсант-Украина» Марию Спалек лишили аккредитации после статьи, написанной вместе с киевским коллегой Олегом Гавришем, где шла речь о критике создания КП «Жилкомсервис» со стороны правительства. Такая новость не понравилась чиновникам, в горсовете материал расценили как тот, что дезинформирует горожан о реформах жилищно-коммунального хозяйства. Вскоре, на одной из сессий даже была озвучена идея о возможном проведении семинаров, на которых в тогдашней пресс-службе пообещали научить журналистов как писать правильно. Аккредитацию Марии Спалек возобновили только после длительной борьбы. Уж во время Революции Достоинства за открытость горсовета боролись в основном общественные активист. После победы Майдана ажиотаж, связанный с посещением сессий утих. Активные попытки общественников попасть в зал заседаний возобновились в июне этого года, на 16-ю сессию в ноябре часть из них снова не смогла пройти на заседание депутатов. Более того, в этот раз вместе с активистами за дверью сессионного зала остались и журналисты нескольких медиа-ресурсов города. Они рассказывают, в пресс-службе сообщили – если аккредитации на мероприятие нет, посетить сессию данные представители СМИ не смогут. Корреспонденты возмущаются – за несколько лет работы с такими проблемами столкнулись впервые.

Виктор Пичугин, журналист "Накипело" и "hromadske.kharkiv":

Член територіальної громади має право потрапити на засідання міської ради, яку він обирав, за яку він голосував. це по-перше, по-друге, мене обурює це як журналіста. В нашу міську раду, виходить, важче потрапити, ніж в Верховну Раду України, в мене не було таких проблем, коли я потрапляв на сесію обласної ради , в мене не було проблем на зустрічах більш високого рівня.

Андрей Несмиян, журналист "Х1 - Харьков Один":

Я подав посвідчення, розказав хто я, мені сказали, що нас зустрічають унизу, унизу мені сказали про те, що треба подати якийсь додатковий пакет документів. Ту є дві проблеми. По-перше, аккредитація в Україні не є обов'язковою, а журналісти, згідно законодавства мають право знаходитися у будь-якому публічному місці, власне таким публічним місцем є міськрада, нас туди не пустили.

В Департаменте по делам информации и связям с общественностью сообщили, проблема возникла из-за того, что некоторые журналисты не прошли процедуру аккредитации и заранее не сообщили пресс-службе о планах посетить сессию. Тем временем, юристы говорят, аккредитация на открытые заседания областного, городского или сельского совета по Закону Украины действительно не обязательная. Подобные ситуации, говорят эксперты по медиа-праву, возникают из-за противоречий в Положении местных органов власти, которое касается работы со СМИ. В качестве основной цели в Положении указывается содействие работе журналистов, а также предоставление возможности всесторонне и объективно освещать деятельность Харьковского городского совета. Одновременно с тем фактом, что без специальной аккредитации и необходимого пакета документов на сессию корреспондент того или иного издания может не попасть, хотя это, подчеркивает адвокат Алексей Харитонов, согласно закону Украины не является основанием для недопуска репортера.

Алексей Харитонов, адвокат:

Разрабатывается определенные правила, которые утверждаются Положением, в соответствии с которыми журналист должен заранее уведомить о своем присутствии на определенном мероприятии, но в то же время. Закон 26 я статья, по моему, закона об информации говорит о том, что отсутствие аккредитации не является основаним для не допуска журналиста на определенное мероприятие. Поэтому очень многие журналисты по этому факту вызывают полицию, пишут заявление и возбуждается уголовное дело. По ст. 171 УК, называется она «Препятствование законной журналистской деятельности».

Будут ли в ближайшее время журналисты, которые не смогли попасть 8 ноября на очередную сессию горсовета, обращаться в правоохранительные органы они пока окончательно не решили. В данный момент обсуждают ситуацию с юристами.