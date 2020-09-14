Выход на пенсию: советы юриста®

Многие мечтают выйти на пенсию и больше никогда не работать, уделяя время семье, друзьям. Однако, как свидетельствуют украинские реалии, большинству пенсионеров приходится с трудом сводить концы с концами ради существования, поскольку пенсионных выплат недостаточно для банального пропитания, что уже говорить о развлечениях, изысканной пище, предметах роскоши…

Сказать о том, что государство не заботится о пенсионерах, нельзя, потому что постоянно происходят реформы, регистрируются законопроекты, цель которых – обеспечить пенсионеров достаточным количеством выплат. Согласно заявлению советника министра социальной политики Николая Шамбора, минимальная пенсия должна быть на уровне 3300 гривен. Однако такое заявление очень сложно воспринимать адекватно, поскольку размер минимальной пенсии в сентябре 2020 года составляет всего лишь 2000 грн, что в 1,5 раза меньше желаемого.

Как мы видим, пенсионеры вынуждены продолжать работать. За юридическим советом мы обратились к юристу «Пенсионного центра» Лысун Виктории на сайте https://pensiya.in.ua.) Как показывает практика, чаще всего происходит неправильный подсчет страхового стажа, либо страховых платежей, вследствие чего размер пенсионных выплат значительно уменьшается. Второй больной проблей, связанной с пенсией, является задержка выплат. Однако необходимо отметить, что государство уже взялось за решение этой проблемы: был зарегистрирован законопроект, в котором указано, что пенсионеры, пенсии которых были выплачены с задержкой, имеют право на компенсацию; более того, указанная компенсация будет производиться не из бюджетных денег, а из личных средств того человека, по вине которого пенсия была задержана.

Как мы видим, вопросов и проблем, связанных с пенсией, множество, поэтому следует начинать готовиться к пенсии еще до ее назначения! В первую очередь необходимо следить за тем, чтобы ваш работодатель регулярно производил выплаты в Пенсионный фонд Украины, потому что в ином случае ПФУ не засчитает вам этот страховой стаж и придется разбираться в судебном порядке. Мы советуем обращаться за качественной правовой помощью к пенсионному адвокату: https://pensiya.in.ua/ru/contact-us/

Второй немаловажный аспект, за которым обязан следить человек, желающий без проблем получить пенсию, – это подтверждающие документы. В первую очередь сюда необходимо отнести трудовую книжку, грамотность ее заполнения. Достаточно часто у работников Пенсионного фонда возникают сомнения в верности заполнения трудовой книжки, в связи с чем появляется потребность в доказывании записей. Подтвердить такие записи можно, получив уточняющую справку на предприятии или в архивном учреждении. Иногда получение таких справок затягивается, поскольку данная процедура занимает немало времени.

Как мы видим, не так и просто выйти на заслуженный отдых, а также не всегда пенсионные выплаты назначаются правильно, поэтому главным советом в вопросе назначения пенсии является внимательность, контроль, а также минимальная юридическая подкованность.