Завод с традициями и репутацией: известное харьковское предприятие возобновляет производство

14 декабря 2017 г. 18:36
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Завод с историей, традициями и репутацией – «Салтовский хлебзавод» под. торговой маркой «Короваево» возобновляет свою работу. Предприятие, которое ранее принадлежало компании Лауффер, за долги передано новому собственнику.

Галина Голуб, заведующая складом ОДО "Салтовский хлебзавод":

На двух предприятиях - 8 и 11 заводах работают более 1000 человек, которые сплотились в единую команду и хотят возродить традиции этих двух заводов по выпуску хлебобулочных изделий.

Именно тут выпекают качественный и натуральный харьковский хлеб, как и 15 лет назад – используя фирменную рецептуру. Среди пропозиций – не только классические хлебобулочные изделия, а и новые лакомства.

Елена Билоус, нач. производства ОДО "Салтовский хлебзавод":

Севастопольская булочка, "семья", рогалик с повидлом, также можно приобрести в ассортименте нашего предприятия хот-доги. И есть у нас такая "изюминка", мы выпускаем "Княжий хлеб" с ядром семечки.

Отныне, в сети, которая до сих пор носит название Салтовского хлебзавода , фирменный Салтовский хлеб не выпускают. Его продукцию под торговой маркой «Короваево» можно приобрести в харьковских супермаркетах.

Видео: 

Известное харьковское предприятие возобновляет производство - 14.12.2017

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