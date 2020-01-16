Жителю Канады встроили камеру вместо глаза

16 января 2020 г. 15:45
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Житель Канады вставил себе вместо потерянного глаза видеокамеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Канадец Роб Спенс еще в детстве потерял правый глаз.

Вместо обычного импланта мужчина решил вмонтировать себе в глаз камеру. Устройство назвали айборг от английского "глаз" и киборг.

Камера записывает все, что видит Спенс, в том числе и как он моргает.

В устройство встроили красную светодиодную подсветку, и теперь его глаз светится как у терминатора.

Микрокамера не подключена к глазному нерву и не передает изображение в мозг.

Мужчина может записывать все, что видит, на протяжении 30 минут, а данные по беспроводному соединению передаются в хранилище.

Кроме того, Спенс может смотреть видео как онлайн, так и в записи.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.