Лукашенко летит к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В городе Сочи Лукашенко встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Отмечается, что лидеры стран обсудят "состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений", а также международную проблематику.

Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что по итогам переговоров двух лидеров не планируется ни итоговой пресс-конференции, ни подписания документов.

Как известно, Россия пообещала Лукашенко защиту и помощь в случае эскалации ситуации внутри страны.