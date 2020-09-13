В Минске проходит марш протеста: участников массово задерживают

В Минске люди сегодня вышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.

С утра в Минске заметили военной техники и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.

К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 автобусов без номеров и военные машины. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.

Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра по микрорайону Грушевка. Люди стали в сцепку. Начались задержания.

Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.

На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

В Минске закрыты восемь центральных станций метро. В центре города отключили мобильный интернет. Протестующие продолжают собираться. Ранее планировалось, что марш дойдет до резиденции Лукашенко в Дроздах.

Сейчас тысячи протестующих движутся к стеле "Минск - город-герой".

Напомним, жители городов в Беларуси выходят на улицы каждое воскресенье после объявления результатов президентских выборов. Предыдущие акции , по оценкам СМИ, собирали не менее 100 000 человек.