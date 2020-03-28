Еще один лесоруб попался на горячем

Сотрудники Первомайского отдела полиции обнаружили 38-летнего мужчину, который осуществлял незаконную вырубку деревьев на территории лесхоза возле села Парижское Первомайского района. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли бензопилу и 16 спиленных деревьев породы «ясень обыкновенный». Разрешения на вырубку у мужчины не было.

По словам злоумышленника, он решил вырубить несколько деревьев и затем их продать. По заключению судебно-экономической экспертизы злоумышленник своими действиями нанес государственному предприятию ущерб на сумму почти 47 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозки, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников, причинившие существенный вред) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.