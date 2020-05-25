Машины вверх колесами и пострадавшие дети. Сколько аварий произошло на дорогах региона за выходные?

Это кадры разбитых «Ланосов» у поселка Рогань, из-за того легковушки не смогли поделить дорогу - пострадала семилетняя девочка, годовалый мальчик и взрослый пассажир автомобиля, сообщают полицейские.

Другая авария с пострадавшими произошла в поселке Печенеги в субботу - там столкнулись «Hyundai» и «Opel». С места аварии скорая забрала водителя «Opel» и пассажирку "Hyundai".

А водитель вот этой ВАЗа после аварии с "Chevrolet" на улице Данилевского, тоже оказался в больнице. Его состояние медики оценивают как стабильное.

Чудом удалось избежать травм водителю «ЗАЗ». По информации патрульных человек ехав бульваром Ивана Каркача не справился с управлением, перевернулся на крышу и едва не оказался в водоеме. Патрульные прибывшие на вызов заметили, что от водитель нетрезв - проверка драгером показала превышение допустимой нормы в три с половиной раза.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Водій не постраждав. Але в свою чергу отримав відповідні адміністративні матеріали за ст. 124 кодексу України про адмінправопорушення саме порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. а також за ч.1 ст.130 КУ про адмінправопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства всех ДТП на Харьковщине, судьбу виновников аварий будет решать суд. Спикер харьковских патрульных Дмитрий Гайдук заключает - по сравнению с предыдущим уик-эндом количество ДТП за выходные выросло.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Виїхали на 40 дорожньо-транспортних пригод з яких 4 з травмованими. Виявили 34 особи, які керували транспортним засобом з ознаками стану сп'яніння.

Всего за минувшие выходные патрульные задокументировали 1438 постановлений, из которых 1235 были за нарушение правил дорожного движения.