На Харьковщине 18-летний парень убил подростка во время ссоры

В Купянском районе полицейские разоблачили 18-летнего местного жителя в убийстве несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

15 сентября около 00:20 в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи о том, что на улице в пгт Купянск-Узловой обнаружено тело молодого человека.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 16-летний житель Купянского района.

Установлено, что парень жил вместе с 67-летней бабушкой. Его мать была лишена родительских прав.

Работники полиции выяснили, что вечером 14 сентября подросток ушел из дома на прогулку и не вернулся.

В совершении преступления полицейские разоблачили 18-летнего жителя района.

Он пояснил, что вечером к нему пришел 16-летний знакомый. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник ударил подростка металлическим предметом по голове. После того как пострадавший упал, он вывез тело парня со двора на улицу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.