На Харьковщине мужчина деревянной палкой разбил голову своему знакомому

Следователи сообщили о подозрении жителю Харьковского района в совершении умышленного убийства. 51-летний мужчина в ходе ссоры деревянной палкой разбил голову своему знакомому.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, злоумышленник в своем доме распивал спиртные напитки с 36-летним знакомым. Между мужчинами возникла ссора. Подозреваемый повалил на пол гостя, сел сверху на него и деревянной палкой нанес около десяти ударов по голове. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.