На Харьковщине мужчина застрелил сына своей сжительницы

20 августа 2017 г. 11:58
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19 августа в 1:50 в Краснокутский отдела полиции поступило сообщение, что на территории домовладения по месту жительства в поселке Слободка 55-летний мужчина после ссоры с 34-летним сыном сожительницы застрелил его из собственного охотничьего гладкоствольного ружья.

Как рассказали в отделе коммуникации плиции в ХАрьковской области, после совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений сын сожительницы схватил топор и пытался ею нанести удар оппоненту.

Мужчина из собственного ружья выстрелил в сторону молодого человека, чем вызвал ранение, несовместимое с жизнью.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, содержится в изоляторе временного содержания.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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