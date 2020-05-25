Ночная кража BMW: угонщики оперативно задержаны

25 мая 2020 г. 16:53
1 просмотр
Ночью 24 мая в Харькове двое мужчин подошли к автомобилю BMW и попросили водителя, чтобы он их подвез. Получив отказ, мужчины нанесли ему несколько ударов, сели в его машину и уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
 
За считанные часы сотрудники Основянского отдела полиции совместно с патрульными установили местонахождение похищенного автомобиля и угонщиков. Ими оказались 30 и 29-летние жители Днепропетровской области.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы. В настоящее время им сообщено о подозрении совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53