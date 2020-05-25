Ночная кража BMW: угонщики оперативно задержаны

Ночью 24 мая в Харькове двое мужчин подошли к автомобилю BMW и попросили водителя, чтобы он их подвез. Получив отказ, мужчины нанесли ему несколько ударов, сели в его машину и уехали в неизвестном направлении. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

За считанные часы сотрудники Основянского отдела полиции совместно с патрульными установили местонахождение похищенного автомобиля и угонщиков. Ими оказались 30 и 29-летние жители Днепропетровской области.