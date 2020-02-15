Патрульные нашли у жителя одной из харьковских квартир ружье

В Основянском районе Харькова между арендодателем и квартирантом произошел конфликт. Разбираться в ситуации приехала полиция и обратила внимание на полиэтиленовый пакет, который лежал в углу комнаты. На вопрос патрульных, что там находится, арендатор комнаты сообщил, что там лежит ружье и боеприпасы.

Мужчина также сказал, что ружье он нашел случайно, но не помнит где именно. Гражданин сообщил, что он самостоятельно отпилил часть ствола ружья ручной пилой, которая также находилась в пакете. Данные вещи были изъяты следственно-оперативной группой Основянского отдела полиции. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий мужчины.