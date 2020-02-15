Патрульные нашли у жителя одной из харьковских квартир ружье

15 февраля 2020 г. 18:01
274 просмотра

В Основянском районе Харькова между арендодателем и квартирантом произошел конфликт. Разбираться в ситуации приехала полиция и обратила внимание на полиэтиленовый пакет, который лежал в углу комнаты. На вопрос патрульных, что там находится, арендатор комнаты сообщил, что там лежит ружье и боеприпасы.

Мужчина также сказал, что ружье он нашел случайно, но не помнит где именно. Гражданин сообщил, что он самостоятельно отпилил часть ствола ружья ручной пилой, которая также находилась в пакете. Данные вещи были изъяты следственно-оперативной группой Основянского отдела полиции. В дальнейшем следователи будут решать вопрос о квалификации действий мужчины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.