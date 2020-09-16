Украл деньги, телефон и телевизор: в Харькове задержали квартирного вора

Полицейские оперативно задержали мужчину за совершение квартирной кражи в Харькове. Злоумышленником оказался 21-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, 15 сентября на территории Основянского района полицейские задержали жителя Харькова, который через открытое окно проник в квартиру, расположенную на 1-м этаже 4 этажного дома по улице Биологической и украл 400 гривен, телефон и телевизор.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время полиция устанавливает причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.