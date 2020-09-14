Один человек погиб, двое в больнице: в Боровском районе ВАЗ врезался в дерево

Авария в Боровском районе, в которой один человек погиб и двое получили травмы, произошла в субботу: в 23:30 в поселке Пески-Радьковские врезался в дерево ВАЗ 2103.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 27-летний водитель авто не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.

Один из пассажиров, 27-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте.

Водитель и второй пассажир были доставлены в Боровскую больницу в хирургическое отделение. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.284 УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.