В центре Харькова из горящей в пятиэтажке квартиры спасли пенсионера: подробности

Галина, соседка

Ну, горело всё. Несколько помещений в квартире

Галина до сих пор не может оправиться. Говорит, об опасности узнала только благодаря тому, что другие соседи вовремя предупредили, а потом уже, конечно, увидела и пожарные машины. Говорит, если бы не своевременная помощь хозяину квартиры, в которой вспыхнуло, было бы крайне плохо.

Галина, соседка

Позвонили, значит, соседи сверху. Я сразу не заметил, вот. Значит, заметила, когда начали уже дверь выбивать. Вот, выбил дверь, нашли хозяина. Он на балконе уже валялся еле живой. Его вынесли и положили на землю. Ну, дымилось прилично. Причём и на эту сторону дымились окна, и у них балкон на улицу по переулку Самокиша выходит, он тоже ещё долго дымился.

Ирина, соседка

Вынесли дедушку. Моя дочь вызывала скорую помощь. И приехала очень быстро скорая помощь, и его увезли.

Сообщение о пожаре в переулке Самокиша поступило на номер "101" около 11:00. Из-за сильного задымления появилась угроза и для других жителей дома. Поэтому спасателям пришлось эвакуировать тех, кто оказался в зоне риска.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Було встановлено, що в цій квартирі було три осередка пожежі. Там в різних місцях. Ну, попередня причина пожежі - це необережне поводження з вогнем. На той час, коли сталася пожежа, у квартирі знаходився один чоловік, той, якого наші врятували, який отримав отруєння. Цей чоловік 1931 року народження.

В 11:16 пожарные смогли локализовать пожар, а еще через 10 минут - полностью потушить. Соседи тем временем предполагают, что конфликт, который произошел у пострадавшего с женой накануне, может быть связан с причиной пожара.

Галина, соседка

До этого он побил свою жену, вот, избил. Это было в воскресенье, 13-го числа. Ну, её увезли тоже в «скорую», а сейчас дочь забрала её к себе.

Медики сообщают, что пострадавший в тяжелом состоянии, у него сильное отравление угарным газом.

Окончательную причину пожара сейчас устанавливают эксперты.