В день выборов из-за угрозы взрывов в Харькове эвакуировали около 8000 человек

По состоянию на 20 часов в полицию поступило 11 сообщений о заминировании объектов, среди которых - аэропорт, 6 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр.

Сейчас идет проверка сообщения о заминировании гостиницы по улице Шевченко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, общая площадь обследованных помещений составила 112 990 кв. метров, прилегающей территории - 52000 кв. метров.

Всего были эвакуированы 7881 человек.

Напомним, что информация о заложенной взрывчатке на объектах города поступала в полицию в течение дня 21 апреля.

Специалисты тщательно осмотрели указанные учреждения и прилегающие территории.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

По информации советника министра МВД Ивана Варченко, украинские правоохранители установили, что все сообщения о минировании поступали с временно оккупированных территорий.

Как отметил спикер, правоохранители были готовы к такому развитию событий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.