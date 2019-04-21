В день выборов из-за угрозы взрывов в Харькове эвакуировали около 8000 человек

21 апреля 2019 г. 22:00
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По состоянию на 20 часов в полицию поступило 11 сообщений о заминировании объектов, среди которых - аэропорт, 6 отелей, 3 торговых центра и кинотеатр. 

Сейчас идет проверка сообщения о заминировании гостиницы по улице Шевченко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, общая площадь обследованных помещений составила 112 990 кв. метров, прилегающей территории - 52000 кв. метров. 

Всего были эвакуированы 7881 человек. 

Напомним, что информация о заложенной взрывчатке на объектах города поступала в полицию в течение дня 21 апреля.

Специалисты тщательно осмотрели указанные учреждения и прилегающие территории. 

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

По информации советника министра МВД Ивана Варченко,  украинские правоохранители установили, что все сообщения о минировании поступали с временно оккупированных территорий.

Как отметил спикер, правоохранители были готовы к такому развитию событий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. 

 

 

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