В Харькове поймали закладчицу

Харьковские полицейские задержали женщину, которая сбывала наркотические вещества через «закладки». Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Правоохранители установили, что женщина последние полгода сотрудничала с Интернет-магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ и распространяла наркотики по районам Харькова через «закладки».

В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейские обнаружили около 800 граммов каннабиса, почти 400 граммов психотропного вещества «PVP», 200 граммов психотропного вещества «MDMA», 300 граммов амфетамина и другие наркосредства. По месту жительства злоумышленницы полицейские обнаружили полимерные пакеты с наркотиками весом около 1 кг.

Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время судом решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения в виде содержания под стражей.