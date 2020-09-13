В российском Краснодаре произошел масштабный пожар в многоэтажке: сгорели 88 квартир

В российском Краснодаре ночью произошел крупный пожар в семиэтажном жилом доме, в результате которого огонь уничтожил 88 квартир на последнем этаже. Об этом сообщает Интерфакс.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье, охватив 4,4 тыс. вв. метров площади многоэтажки.

Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего пламя распространилось на другие помещения. В доме сгорел весь верхний этаж.

Пожар сотрудники МЧС потушили только утром - в 07:43 по московскому времени.

Всего спасатели эвакуировали 300 человек, их разместили в отеле.

Пострадавших в результате ЧП нет. Как сообщается, дом не газифицирован.

В МЧС предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки.

Вместе с тем российские СМИ пишут, что вечером перед пожаром жители дома праздновали свадьбу и запускали фейерверки.