В российском Краснодаре произошел масштабный пожар в многоэтажке: сгорели 88 квартир

13 сентября 2020 г. 12:45
Источник: Левый берег
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В российском Краснодаре ночью произошел крупный пожар в семиэтажном жилом доме, в результате которого огонь уничтожил 88 квартир на последнем этаже. Об этом сообщает Интерфакс.

Огонь вспыхнул в ночь на воскресенье, охватив 4,4 тыс. вв. метров площади многоэтажки. 

Предварительно установлено, что возгорание произошло на седьмом этаже, после чего пламя распространилось на другие помещения. В доме сгорел весь верхний этаж.

Пожар сотрудники МЧС потушили только утром - в 07:43 по московскому времени.

Всего спасатели эвакуировали 300 человек, их разместили в отеле. 

Пострадавших в результате ЧП нет. Как сообщается, дом не газифицирован.

В МЧС предварительной причиной пожара назвали неисправность проводки.

Вместе с тем российские СМИ пишут, что вечером перед пожаром жители дома праздновали свадьбу и запускали фейерверки. 

 

Видео: 

Пожар в Краснодаре по ул. Жигуленко 2 (часть 4)

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