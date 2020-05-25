В Украине продавали биодобавки, которые якобы защищают от коронавируса

25 мая 2020 г. 14:52
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Правоохранители разоблачили масштабный сбыт через интернет и сеть колл-центров не сертифицированных биодобавок. Продавцы утверждали, что препараты помогают защититься от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от COVID-19. Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. По данным следствия, организовали сбыт препаратов сразу несколько компаний, которые специализируются на торговле биологически активными добавками.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 млн долларов. Отмечается, что, занимаясь коммерческой деятельностью предприниматели уклонились от уплаты налогов на сумму более 80 млн гривен.

 

Видео: 

СБУ викрила масштабну систему продажу біодобавок, які нібито захищають від коронавірусу

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