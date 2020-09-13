В Волчанском районе из-за горевшего сухостоя от огня пострадало частное домовладение

На Харьковщине за сутки 12 сентября спасатели 43 раза выезжали на ликвидацию пожаров, связанных с горением сухой травы, камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь пожаров составила около 60 га.

В одном из случаев огонь нанес ущерб частному домовладению. Так, днем в селе Николаевка Волчанского района Харьковской области в домовладении сгорел сарай, дровник с дровами на площади 32 кв.м., деревянный забор на площади 40 кв.м. и 3 улья. Чтобы потушить этот пожар, а также 1 га горящего вокруг сухостоя, спасателям понадобилось 2 часа.

В другом случае огонь уничтожил 6500 кв.м. сухой хвойной подстилки вблизи села Натальино Красноградского района Харьковской области. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:20.

Совместными усилиями пожарным и работникам лесхоза удалось не допустить распространения огня на верхние ярусы хвойных деревьев и локализовать его в 09:05. Окончательно пожар потушили в 11:00.

Причиной таких пожаров, по данным ГСЧС, в основном является человеческий фактор – легкомысленное обращение с огнем и преступная небрежность.

В связи с этим спасатели призывают население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.