В Змиеве горел частный дом, пострадала бездомная женщина

16 февраля 2020 г. 10:22
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В Харьковской области во время пожара, который произошел накануне в одном из частных домовладений Змиева, пострадала женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 15 февраля в 12:30 спасателям поступил вызов на пожар на площадь Привокзальную-1а, где горело домовладение.

На момент прибытия спасателей в доме огнем были охвачены домашние вещи на площади около 25 кв.м.

Во время пожара пострадала 50-летняя бездомная женщина. У нее наблюдались  признаки отравления угарным газом, однако после осмотра врачей от госпитализации она отказалась.

В 12:50 спасатели пожар локализовали, в 13:57 полностью ликвидировали.

Как отметили в ГСЧС, причина его возникновения - неосторожное обращение с огнем.

 

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