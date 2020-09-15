Врезался в столб и сбил женщину. ДТП на Центральном рынке

Сегодня в популярном харьковском паблике в Telegram появилось видео с автостанции, расположенной на Центральном рынке. Заметно, что у автобуса 40-го маршрута сидит пожилая женщина. Рядом с ней - девушка, оказывает медицинскую помощь. При этом автобус врезался в столб.

Водитель другого транспортного средства, базирующийся на этой автостанции, именно в момент ДТП начинал выполнять свой рейс.

Качах, водитель микроавтобуса:

В 11.50 я тронулся и как раз тут стук и все. Я больше ничего не могу знать. Я туда даже не подошел. Потому что я подъехал, людей загрузил и уехал. Честное слово, я даже туда не подъезжал.

Окна заведения, в котором работает Кирилл, выходят на автостанцию. Парень говорит, что он слышал что произошла авария, однако толком не видел. Также ему известно, что пострадала женщина.

Кирилл, продавец:

Я так понимаю, она заходила в маршрутку. И, получается, когда удар был, она просто упала. То есть как-то так было.

Кстати, женщина, которая как раз покупала у Кирилла напитки в момент ДТП, сразу побежала предоставлять пострадавшей первую помощь, а потом ту забрала карета скорой помощи. У нее - рваная рана ноги. Автор видео, которое появилось в Telegram, сообщил, что пострадавшая женщина выпала из автобуса. Однако, чтобы это произошло, автобус должен ехать с открытыми дверями, потому что скорость на автостанции не могла быть высокой. Между тем, по информации, которую распространила полиция, женщина не находилась в автобусе. 56-летний водитель автобуса подъезжал на остановку терминала и совершил наезд на 78-летнюю женщину.