Юноши напали на полицейских из-за конфликта в аптеке

Видео с нападением на правоохранителей быстро распространилось сетью. Ссора между подвыпившими парнями и охранниками в одной из аптек произошла на проспекте Тракторостроителей около девяти часов вечера. По официальной информации, охранники не пустили юношей 17-ти и 18-ти лет в аптеку из-за неадекватного поведения и алкогольного опьянения. Тем это не понравилось и ребята начали цепляться к прохожим. Кто-то вызвал полицию.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП:

Вони спробували припинити їх протиправні дії, внаслідок чого сталася бійка. Вони кинулись на правоохоронців, правоохоронці не били їх, вони лише оборонялись.

В результате драки двое полицейских получили телесные повреждения, у одного копа врачи диагностировали сотрясение мозга.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского ОП:

Зараз він знаходиться у лікарні. Стан його здоровя медики оцінюють як задовільний.

Ирина пытается эту скандальную аптеку обходить стороной, говорит, что каждый день у крыльца стоят какие-то непонятные очереди, точно не за лекарствами. Даже аллею, что находится вблизи поэтому местные жители называют аллеей наркоманов.

Ирина, местная жительница:

Непосредственно, когда выходили и заходили, ну в собственно в каком состоянии видели. Стараемся дальнейшее отходами с детьми.

Это нормально на этом базаре 8 аптек и 8 ломбардов? Вот эта аллея знаете как называется? "Аллея наркоманов". Она так и называется, ее все знают как " Аллея наркоманов".

Боярышник продают всем подряд, который как наркотик, слышала, что и наркотики продают.

Из-за последних событий аптека сегодня не работает. По факту нападения на полицейских открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.