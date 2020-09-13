Боксер, уступавший на записках судей, сумел победить нокаутом

Самый известный литовский боксер-профессионал вышел победителем тяжелейшего боя за вакантные титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO.

В главном вечере бокса в Лас-Вегасе литовец Эгидиюс Каваляускас дрался против канадца Микаэла Зюски за вышеназванные титулы в полусреднем весе (до 66,7 кг).

В конце 7-го раунда Зюски, пропустив апперкот, пошатнулся, и Каваляускас бросился на добивание. До гонга о завершении раунда литовский боксер отправил соперника в нокдаун.

За минуту перерыва Зюски не успел восстановиться. И буквально на 5-й секунде 8-го раунда Каваляускас нокаутировал канадского боксера.

Следует отметить, что после 7-ми раундов Зюски побеждал на записках двух из трех судей.