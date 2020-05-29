Cуркису разрешили ходить на футбол, несмотря на возраст

29 мая 2020 г. 18:58
Автор: Виталий Лабскир
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61-летний президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, согласно ограничениям, прописанным в рекомендациях министерства здравоохранения  о возрастном цензе 18 -60 лет для присутствующих на футбольных матчах мог оказаться вне стадиона

Но сегодня на внеочередном заседании правительства были приняты изменения, согласно которым лица старше 60 лет, имеющие отношение в организации и проведении соревнований, не подпадают под ограничения.

Эти изменения также  разблокировали присутствие на футболе, в частности,  71-летнего генерального директора «Динамо» Резо Чехонелидзе, и двух помощников главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко – 62-летнего Вадима Евтушенко и Михаила Михайлова, которому в этом году исполнится 61 год.

 

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