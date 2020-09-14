Массовая драка футболистов. Арбитр показал 5 красных карточек

14 сентября 2020 г. 14:59
Автор: Виталий Лабскир
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Катализатором к началу потасовки могло стать расистское высказывание.

В чемпионате Франции в матче принципиальнвх соперников - столичного "Пари-сен-Жермена" и марсельского "Олимпика" истекало коммпенсированное время. ПСЖ уступал в счете - 0:1. Собственно так матч и закончился.

Но перед тем, как судья дал финальный свисток произошла драка, по итогам которой были удалены три футболиста ПСЖ - Левен Кюрзава, Леандро Паредес и Неймар, а также два футболиста "Олимпика" - Жордан Амави и Дарио Бенедетто.

Началось все с того, что Неймар с Анваро Гонсалесом говорили на повышенных тонах, затем Немар отпустил Гонсалесу подзатыльник.

После матча Неймар сказал, что жалеет лишь о том, что ограничился подзатыльником, а не набил Гонсалесу лицо. По словам Неймара Гонсалес обозвал его "е...й обезьяной" и потребовал "заткнуться".

Гонсалес же утверждает, что не позволял себе расистских выходок в адрес Неймара, и Неймару следует научиться достойно проигрывать.

Видео: 

Carnage in Le Classique! Neymar amongst FIVE players sent off!

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