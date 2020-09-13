Промах века. Футболист умудрился не забить с метра в пустые ворота

13 сентября 2020 г. 13:25
Автор: Виталий Лабскир
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Кажется, шансов не попасть мячом в ворота не было. Но футболист всё же сумел оконфузиться.

Шла 67-я минута матча чемпионата Бельгии между "Мехеленом" и "Остенде". Мяч, угодив в перекладину ворот "Остенде" отлетел к игроку "Мехелена" Астеру Вранксу. Вранкс, находясь непосредственно у пустых ворот "Остенде", собирался покатить мяч в сетку, однако умудрился вместо этого наступить на мяч и выпустить его за пределы поля.

Сей конфуз случился со Вранксом при счете 0:0. Матч же завершился в итоге со счетом 1:0 в пользу "Остенде".

Видео: 

The Miss of the Century? Aster Vranckx

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