Промах века. Футболист умудрился не забить с метра в пустые ворота

Кажется, шансов не попасть мячом в ворота не было. Но футболист всё же сумел оконфузиться.

Шла 67-я минута матча чемпионата Бельгии между "Мехеленом" и "Остенде". Мяч, угодив в перекладину ворот "Остенде" отлетел к игроку "Мехелена" Астеру Вранксу. Вранкс, находясь непосредственно у пустых ворот "Остенде", собирался покатить мяч в сетку, однако умудрился вместо этого наступить на мяч и выпустить его за пределы поля.

Сей конфуз случился со Вранксом при счете 0:0. Матч же завершился в итоге со счетом 1:0 в пользу "Остенде".