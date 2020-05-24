Английские медики рассказали об опасности передозировки кофеином

Медики из Госпиталя королевы Елизаветы в Лондоне описали случай женщины, которая попала в больницу с передозировкой кофеином. Девушка съела 20 граммов кофеина, что равняется примерно 50-60 чашкам крепкого кофе и может убить человека, сообщает Naked science.

Кофеин – это психоактивный стимулятор, производство большинства продуктов, которые его содержат (чай, кофе, прохладительный напитки), никак не регулируется. Вместе с тем, большинство людей употребляют его в безопасных дозах.

Существует также порошок чистого кофеина, одна чайная ложка которого равна 28 чашкам кофе.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запретило продажу порошкового кофеина после нескольких случаев летальной передозировки.

Теперь же 27-летняя пациентка с такой передозировкой попала в больницу в Лондоне.

"Употребление кофеина в количестве более одного-двух граммов уже вызывает значительный токсический эффект. Смертельная передозировка кофеина происходит после приема внутрь более пяти граммов или при концентрации кофеина в крови свыше 80 мг/л", - написали врачи в своем отчете.

Первый анализ крови на содержание кофеина показал концентрацию 147,1 мг/л. Причем, это значение было зафиксировано уже после начала лечения, то есть, пиковая концентрация кофеина в крови женщины была еще выше.

Когда пациентку привезли в госпиталь, у нее наблюдались учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и сильная потливость. Уже в госпитале у нее начались гипервентиляция и рвота. ЭКГ выявила аномальную форму сердечного ритма, так называемую полиморфную желудочковую тахикардию, которая часто приводит к фибрилляции желудочков и остановке сердца. Также в организме британки накопилось большое количество кислоты, что привело к ацидозу (закислению) и респираторному алкалозу (дисбалансу кислорода и углекислого газа в кровотоке).

Пациентке пришлось провести гемодиализ и подключить ее к аппарату ИВЛ. Ей внутривенно вводили бикарбонат для восстановления кислотно-щелочного баланса, сульфат магния для контроля сердечного ритма и активированный уголь, чтобы вывести из почек токсины. Также женщине вводили норадреналин для снижения давления.

Кроме того, пациентке назначили интралипид. Это вещество, используемое для парентерального питания в тяжелых клинических случаях (сепсис, сильные ожоги, политравма), помогло вывести из организма токсичные жирорастворимые вещества.

Комбинация средств сработала и уже через два дня пациентку экстубировали и сняли с диализа. Вместе с тем, она еще на протяжении недели оставалась под наблюдением врачей в палате реанимации.