Харьковский исторический музей приглашает на виртуальную выставку

Харьковский исторический музей имени Н. Ф. Сумцова запустил 3D-тур по выставке «Слобожане», которая была открыта 25 мая к 100-летию основания музея. Как сообщили в историческом музее, экспозиция названа в честь одноименной книги Николая Сумцова – основателя музея Слободской Украины, от которого ведет свою родословную исторический музей.

По словам заместителя директора Харьковского исторического музея Ольги Сошниковой, 3D-тур создан для того, чтобы изучение истории и традиций Слободского края не останавливалось даже в период карантина.

«Карантин не остановил нашу работу, а дал толчок к развитию онлайн-коммуникации с посетителями и формированию нашей аудитории в интернет-пространстве», – отметила Ольга Сошникова.

Виртуальный тур сделан на Google-картах. На создание онлайн-выставки у автора проекта Михаила Проценко ушел месяц. Для 3D-тура было снято 37 виртуальных панорам, в том числе с квадракоптера.

«Для каждой панорамы мы сняли 24 фотографии – в общем получилось 888 фото. Специальным объективом «Fisheye» делалась сферическая картинка, потом эти кадры «сшивались». Качество изображений для загрузки оптимальное. Человек может прямо с поисковой системы Google или Google-карт перейти в этот виртуальный тур и посмотреть выставку. Таким образом, у посетителя создается эффект присутствия. Не выходя из дома, он может погрузиться в атмосферу музея и «погулять» по выставке», - рассказал Михаил Проценко.

Посетить 3D-тур можно также на сайте музея.

Справка. Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова – один из крупнейших музеев Украины, ведущий научно-исследовательский и методический центр музееведения на Слобожанщине и важный объект всех туристических маршрутов страны. Коллекция музея насчитывает свыше 334 тыс. памятников материальной и духовной культуры государственного и мирового значения. Среди них – единственное в Украине гетманское знамя конца XVII века, предметы украинского барокко, клише «50 рублей» 1918 года Украинской Народной Республики, произведения выдающихся художников, ценные коллекции археологических, этнографических и нумизматических предметов, а также оружие, предметы снаряжения и пр.