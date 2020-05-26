Названы сроки и условия возобновления железнодорожного сообщения в Украине

Железнодорожные пассажирские перевозки, согласно заявлению Минздрава, планируется запустить с 1 июня – именно тогда начнется 3-й этап ослабления карантина.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что железнодорожное сообщение в Украине будет возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров – поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.

По его словам, запустят все типы поездов. Первыми, в частности, поедут пригородные электрички, далее – поезда дальнего следования: скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на юг.

В то же время в тех областях, где показатели заболеваемости это не позволят, поезда еще не будут ездят. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой.

После возобновления железнодорожных перевозок следует придерживаться противоэпидемических мер.

Так, во время посадки в вагон будет проводиться температурный скрининг. Членов одной семьи в купейных и плацкартных вагонах на соседних полках, по словам Криклия, будут размещать без ограничений.

При этом, считает министр, в одном купе можно будет ехать без масок. Однако, когда речь идет о пригородных электричках, все должны придерживаться масочного режима.