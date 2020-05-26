Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

Средняя суточная температура июня 2020 года составит 18-22° тепла, а месячное количество осадков - 43-90 мм.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам украинских синоптиков, средняя месячная температура предполагается 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), что на 1,0-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Синоптики отмечают, что обычно средняя месячная температура воздуха в июне составляет 16-21° тепла, в горных районах 9-15° тепла.

Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39°, в горных районах 24-31°, абсолютный минимум - 0-7° тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что среднее месячное количество осадков в июне 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.

Кроме того, в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.