Более подробно о перистальтических насосах®

Инженерия не стоит на месте, постоянно совершенствует оборудование перекачивания жидкостей различной вязкости и консистенции. Перистальтический насос – главный исполнительный механизм систем транспортировки и дозировки пастообразных составов и гелей.

Функциональность насосного агрегата основана на перемещении рабочей среды по изогнутой трубке или усиленному кордом шлангу. Движущим механизмом этой транспортировки служит механическое усилие на стенки эластичного элемента, которое может исходить от какого-либо прижимного устройства (например, крутящихся роликов, они перемещаются вдоль трубки, проталкивают рабочую среду к выходному клапану). Принцип действия агрегата отчетливо демонстрирует выдавливание зубной пасты из тюбика.

Особенности конструкции

Перистальтический насос состоит из малого количества структурных элементов и в этом его ключевое преимущество:

трубка/гибкий шланг;

пара и более прижимных роликов;

прижимной трек – поверхность, к которой с усилием прижимается эластичный элемент, сужая свое проходное сечение.

Конструкция может быть без трека, в таком случае прижимное усилие исходит от должного натяжения дозирующего шланга.

Виды перистальтических агрегатов

В зависимости от структурных элементов проводится классификация оборудования. Насосы бывают шланговые и трубочные. В первых в качестве деформируемого модуля используется прочный шланг, во втором – однородная трубка.

По исполнению корпуса устройства делятся на 2 типа:

моноблочные – в едином корпусе-кожухе объединены редуктор, привод, все элементы управления;

модульные – структурные компоненты соединены между собой, но кожуха нет.

Разделение на виды затрагивает также число роликов (2-8 роликовые), модификация головки (прямая и поворотная). Устройства отличаются скоростью вращения ротора, проходным сечением гибкого элемента, равномерностью подачи жидкости, способом прижима трубки и пр.

Сильные стороны перистальтических насосов