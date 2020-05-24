Крупный бизнес Харьковщины перечислил в местный бюджет более 790 миллионов гривен

За период с января по апрель 2020 г. крупные плательщики налогов, уплатили в местные бюджеты 793,0 млн. грн., что на 7,7 млн. грн., или на 1% больше, чем было уплачено за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 510 млн. грн.;

земельный налог - 109,7 млн. грн.;

налог на прибыль предприятий - 104 млн. грн.;

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 43,7 млн. грн.;

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 15,8 млн. грн.

В частности, в апреле 2020 г. в местные бюджеты было перечислено 147,8 млн. грн. платежей, из них 122 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 9,8 млн. грн. акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами, 6,7 млн. грн. земельного налога, 6,3 млн. грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка и прочее.

Также в ведомстве напомнили, что Законом Украины № 533 от 17.03.2020 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» продлен срок кампании декларирования гражданами доходов, полученных на протяжении 2019 года, до 1 июля 2020 года.

Вся актуальная информация о подаче годовой налоговой декларации о доходах, полученных в 2019 году, размещена в информационном банере «Декларационная кампания 2020» на официальном портале Государственной налоговой службы Украины.