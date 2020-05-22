Пандемия не помешала американским миллиардерам обогатиться на $ 434 млрд

В время вспышки коронавируса COVID-19, c 18 марта по 19 мая граждане США из списка богатейших людей в общей сложности заработали $ 434 миллиарда, согласно исследованию Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. При этом, совокупный капитал пяти самых богатых миллиардеров в США за этот период вырос на $75,5 млрд, то есть на 19%.

В их числе глава Amazon Джефф Безос, который приумножил своё состояние на $ 34,6 млрд, создатель Microsoft Билл Гейтс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

За этот период выросло и число миллиардеров в США. Так, если в марте их насчитывалось 614 человек, то в мае их уже было 630 человек.