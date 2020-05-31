Астронавты NASA провели видеоэкскурсию по CrewDragon (видео)

31 мая 2020 г. 18:22
Источник: УНИАН
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Астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые летят к МКС на борту взлетевшего накануне корабля CrewDragon, провели для зрителей небольшую видеоэкскурсию по интерьеру корабля.

Даг Херли рассказал, что астронавты по традиции выбрали кораблю имя, хотя до старта оно держалось в секрете. Их модуль получил название Endeavour. Ранее так назывался один из «шаттлов», на котором летали в космос и Бенкен и Херли.

Пилоты показали зрителям интерьер своего судна. Корабль оказался достаточно просторным – под креслами для экипажа находится отделение с иллюминаторами, где могут быть размещены дополнительные грузы или пассажиры.

Астронавты показали свои рабочие места, вид из иллюминатора, а также свой талисман – игрушечного динозавра. Последний используется и как индикатор невесомости.

Напомним, в США накануне состоялся запуск на орбиту корабля компании SpaceX - Crew Dragon.
Два астронавта NASA Боб Бенкен и Даг Харли за 19 часов должны долететь до Международной космической станции.
 

Видео: 

Astronauts' on-orbit tour of SpaceX Crew Dragon ‘Endeavour' includes ‘zero-g dinosaur'

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