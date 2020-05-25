Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса

25 мая 2020 г. 9:52
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Как сообщают в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Победы, 76 (п. №6) до 17:00 25.05.20 г.; ул. Ахсарова, 18, ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №2), 31 (п. №6, стояк), 42-а (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №9, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №1, стояк), пр. Московский, 89 (п. №9, стояк), ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 25.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 25.05.20 г.

Слободской район:
ул. Каштановая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.

 

 

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